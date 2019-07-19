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Свердловским пенсионерам повысят прожиточный минимум на 109 рублей

09:30, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Свердловское Заксобрание готовится к планированию бюджета на 2020 год.

Свердловское Заксобрание готовится обсуждать и принимать законопроекты, связанные с формированием бюджета на 2020 год. Сюда входит установление прожиточного минимума для пенсионеров. Как написал в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, правительство региона предлагает пожилым 9173 рубля. Эта сумма больше той, которую озвучивал Свердловскстат в мае (9064 рубля), на 109 рублей, но меньше, чем по стране. «Величина прожиточного минимума по РФ для пенсионера в соответствии с базовым вариантом сценарных условий составит 9314 рублей. Голосовать буду — Против», — сказал Вегнер.

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Подобная ситуация происходит не только с пенсионерами. Два дня назад стало известно, что свердловская власть расщедрится на доплаты заслуженным учителям и врачам. Педагоги, имеющие звание «Народный учитель РФ», смогут получать полторы тысячи в месяц сверху, а остальные заслуженные работники по тысяче.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прожиточный минимум, пенсионеры, заксобрание, Свердловская область , Екатеринбург, Вячеслав Вегнер
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