Свердловским пенсионерам повысят прожиточный минимум на 109 рублей

Свердловское Заксобрание готовится обсуждать и принимать законопроекты, связанные с формированием бюджета на 2020 год. Сюда входит установление прожиточного минимума для пенсионеров. Как написал в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, правительство региона предлагает пожилым 9173 рубля. Эта сумма больше той, которую озвучивал Свердловскстат в мае (9064 рубля), на 109 рублей, но меньше, чем по стране. «Величина прожиточного минимума по РФ для пенсионера в соответствии с базовым вариантом сценарных условий составит 9314 рублей. Голосовать буду — Против», — сказал Вегнер.