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Уральская гостья спрятала от таможни обезьян под видом кошек

16:28, 19 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Животных забрали в зоопарк.

Таможенники забрали у пассажирки из Казахстана шесть обезьян, которых она везла на Урал в кошачьих переносках. Женщина спрятала в автомобиле двух белоруких и двух одноцветных гиббонов, а также двух яванских макак, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Эксперты подтвердили, что животные попадают под Конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся на грани исчезновения. Чтобы привезти их на Урал, пассажирка должна была оформить документы.

Сейчас обезьяны находятся в зоопарке. Их стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей. Гостье из Казахстана грозит до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , обезьяна, животные, кошки, таможня
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