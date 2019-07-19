Уральская гостья спрятала от таможни обезьян под видом кошек

Таможенники забрали у пассажирки из Казахстана шесть обезьян, которых она везла на Урал в кошачьих переносках. Женщина спрятала в автомобиле двух белоруких и двух одноцветных гиббонов, а также двух яванских макак, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Эксперты подтвердили, что животные попадают под Конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся на грани исчезновения. Чтобы привезти их на Урал, пассажирка должна была оформить документы.

Сейчас обезьяны находятся в зоопарке. Их стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей. Гостье из Казахстана грозит до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.