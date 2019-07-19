Уральская гостья спрятала от таможни обезьян под видом кошек
16:28, 19 Июль 2019
Животных забрали в зоопарк.
Таможенники забрали у пассажирки из Казахстана шесть обезьян, которых она везла на Урал в кошачьих переносках. Женщина спрятала в автомобиле двух белоруких и двух одноцветных гиббонов, а также двух яванских макак, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Эксперты подтвердили, что животные попадают под Конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся на грани исчезновения. Чтобы привезти их на Урал, пассажирка должна была оформить документы.
Сейчас обезьяны находятся в зоопарке. Их стоимость оценили в 3,5 миллиона рублей. Гостье из Казахстана грозит до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.