Самолет Utair из Самары в Сургут экстренно приземлился в Кольцово

Самолет, направлявшийся из Самары в Сургут, экстренно приземлился в Екатеринбурге ночью. Рейс UT-414 совершил вынужденную посадку в 03:48 по уральскому времени, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово. С пассажирами сейчас работают представители компании Utair, которой принадлежит самолет. Причины экстренной посадки не называют.

Рейс задержали до полудня. Если ничего не случится, пассажиры, летевшие в Сургут, смогут отправиться дальше в 12:00 по времени Екатеринбурга.