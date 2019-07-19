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Самолет Utair из Самары в Сургут экстренно приземлился в Кольцово

10:28, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Предполагается, что пассажиры смогут улететь дальше в 12 часов.

Самолет, направлявшийся из Самары в Сургут, экстренно приземлился в Екатеринбурге ночью. Рейс UT-414 совершил вынужденную посадку в 03:48 по уральскому времени, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово. С пассажирами сейчас работают представители компании Utair, которой принадлежит самолет. Причины экстренной посадки не называют.

Рейс задержали до полудня. Если ничего не случится, пассажиры, летевшие в Сургут, смогут отправиться дальше в 12:00 по времени Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, рейс, самолет, Utair, экстренная посадка
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