Расторгуев и Жасмин: как отметят свердловский День металлурга

Свердловская область готовится к Дню металлурга, который отмечают 20 апреля. На предприятиях региона уже прошли юбилейные плавки и чествования ветеранов, осталась неофициальная часть: гулянья, концерты и фейерверк. В Верхней Пышме отмечают 85-летие завода «Уралэлектромедь», поэтому праздник начнется с карнавального шествия. Работники купоросного цеха готовятся оживить героев сказов Бажова. На концерте в городе выступят группы «Белый орел», «Жуки» и певица Слава. Праздник завершится 10-минутным фейерверком, сообщили в пресс-службе УГМК.

В Красноуральске тоже пройдет карнавал на тему «В мире чудес» от работников ОАО «Святогор». По площади пройдут герои мультфильмов, а потом разыграют мини-спектакли. В Ревду на День металлурга приедет гонщик Сергей Карякин и его команда Snag Racing. Жители города смогут поучаствовать в шоу квадрациклов и сфотографироваться с гоночными багги. Челябинский цинковый завод планирует поставить новый рекорд, а Надеждинский металлургический завод — рассказать жителям историю предприятия.

Вечером на стадионе в Серове выступит группа «Чи-ли», в Медногорске ждут «Любэ», в Ревде — Сергея Куприка и «5sta Family», а в Красноуральск приедет Жасмин и «Город 312».