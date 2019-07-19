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Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича

16:29, 19 Июль 2019
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Фото: Покрас Лампас во «ВКонтакте»
Коммунальщики пытались закатать работу в асфальт. 
Петербургский художник Покрас Лампас приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу на площади Первой Пятилетки. «Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить. Мы обязательно все восстановим», — написал он на своей странице в Instagram. Покрас Лампас поблагодарил всех, кто поддержал сохранение работы и пообещал вернуть все как было. Помогать будет мэрия Екатеринбурга и команда «Стенограффии».

«Скоро приеду в Екатеринбург. Сделаем лучше, чем было», — сообщил Покрас Лампас.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил, что восстановление пешеходного перехода на площади Первой пятилетки было запланировано еще весной. Арт-объекта в планах тогда еще не было. Коммунальщиков, которые начали выполнять работы, обещал не наказывать.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Стенограффия, покрас, граффити, арт-объект
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