Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича
16:29, 19 Июль 2019
Коммунальщики пытались закатать работу в асфальт.
Петербургский художник Покрас Лампас приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу на площади Первой Пятилетки. «Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить. Мы обязательно все восстановим», — написал он на своей странице в Instagram. Покрас Лампас поблагодарил всех, кто поддержал сохранение работы и пообещал вернуть все как было. Помогать будет мэрия Екатеринбурга и команда «Стенограффии».
«Скоро приеду в Екатеринбург. Сделаем лучше, чем было», — сообщил Покрас Лампас.
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил, что восстановление пешеходного перехода на площади Первой пятилетки было запланировано еще весной. Арт-объекта в планах тогда еще не было. Коммунальщиков, которые начали выполнять работы, обещал не наказывать.
Все реакции на закрас Покраса смотрите в истории ЕТВ.
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.