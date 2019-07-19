Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать манифест Малевича

Петербургский художник Покрас Лампас приедет в Екатеринбург , чтобы восстановить свою работу на площади Первой Пятилетки. « Я рад , что современное искусство все сложнее закатать бульдозером , закатать в асфальт , стереть , уничтожить. Мы обязательно все восстановим», — написал он на своей странице в Instagram. Покрас Лампас поблагодарил всех , кто поддержал сохранение работы и пообещал вернуть все как было. Помогать будет мэрия Екатеринбурга и команда « Стенограффии».





« Скоро приеду в Екатеринбург. Сделаем лучше , чем было», — сообщил Покрас Лампас.





Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил , что восстановление пешеходного перехода на площади Первой пятилетки было запланировано еще весной. Арт-объекта в планах тогда еще не было. Коммунальщиков , которые начали выполнять работы , обещал не наказывать.





Все реакции на закрас Покраса смотрите в истории ЕТВ.