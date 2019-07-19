Плотину в Горном Щите закроют на три месяца
17:27, 19 Июль 2019
Дамбу на Зеленоборском пруду ждет капремонт.
В поселке Горный Щит закроют плотину на реке Шиловка. Подрядчик начнет ремонт 20 июля, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся три месяца — до 20 октября. Выбирайте свой маршрут заранее. ЕТВ отметил плотину на карте.
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В Екатеринбурге продолжается ремонт на Малышевском мосту и на развязке у «Калины» на Комсомольской. В первый день город встал в пробку на Владимира Высоцкого, Сыромолотова, в Базовом переулке. Также до 25 июля закрыли движение транспорта по улице Шевченко. Параллельно будет закрыт участок на дублере Шевченко от Восточной до дома № 27. Здесь работы продлятся до 4 августа.
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