Плотину в Горном Щите закроют на три месяца 

В поселке Горный Щит закроют плотину на реке Шиловка. Подрядчик начнет ремонт 20 июля , сообщили в пресс-службе мэрии. Работы продлятся три месяца — до 20 октября. Выбирайте свой маршрут заранее. ЕТВ отметил плотину на карте.



