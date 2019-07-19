«Плохая история»: Куйвашев пообещал разобраться с закрасом Лампаса
12:30, 19 Июль 2019
Губернатор назвал порчу работы возмутительной.
Губернатор Евгений Куйвашев пообещал выяснить, почему коммунальщики закрасили работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Он назвал произошедшее «плохой историей».
«Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Покрас Лампас написал манифест Малевича на площади Первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». Он сообщил, что вдохновился четкими линиями плитки на Уралмаше и решил добавить в промышленный район немного авангарда. Площадку в 6,6 тысячи метров три дня красили 20 волонтеров и знаменитый художник. Работа была согласована с жителями и администрацией Екатеринбурга. В разговоре с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко объяснил, что заводчане пожаловались ему на плохой пешеходный переход, поэтому его и стали выравнивать рабочие.
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