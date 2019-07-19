«Плохая история»: Куйвашев пообещал разобраться с закрасом Лампаса

Губернатор Евгений Куйвашев пообещал выяснить , почему коммунальщики закрасили работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Он назвал произошедшее « плохой историей».





« Будем думать , как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством , произошедшее — возмутительно», — написал глава региона на своей странице в Instagram.



