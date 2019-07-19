«Отличник по химии»: Штырков сделал футболки с комментариями хейтеров
18:34, 19 Июль 2019
Недавно спортсмен вылетел из UFS из-за положительного допинг-теста.
Боец академии единоборств РМК Иван Штырков выпустил коллекцию футболок с комментариями хейтеров, которые собрал под новостями о себе. Получились принты: «Ушел непобежденным», «Джонсу повезло», «Ты не проиграешь, если не будешь драться», «Отличник по химии», «Дошел до клетки и устал», «Ветеран UFC», «СО2». В лимитированной коллекции есть 2-3 экземпляра с каждой надписью. Большинство маек разобрали спортсмены академии, часть собираются отправить комментаторам.
Недавно Иван Штырков разорвал контракт с UFC из-за положительного допинг-теста. Он не провел за организацию ни одного боя. Теперь «уральский халк» будет биться в японской организации RIZIN. В главном карде турнира он встретится южнокорейцем Хун Кимом, 27 июля. Для Штыркова этот поединок станет первым в этом году. Последний бой он провел в декабре прошлого года на турнире RCC5 и одержал победу над бразильцем Тиаго Сильвой.
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