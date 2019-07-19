«Отличник по химии»: Штырков сделал футболки с комментариями хейтеров

Боец академии единоборств РМК Иван Штырков выпустил коллекцию футболок с комментариями хейтеров , которые собрал под новостями о себе. Получились принты: « Ушел непобежденным», « Джонсу повезло», « Ты не проиграешь , если не будешь драться», « Отличник по химии», « Дошел до клетки и устал», « Ветеран UFC», « СО2». В лимитированной коллекции есть 2-3 экземпляра с каждой надписью. Большинство маек разобрали спортсмены академии , часть собираются отправить комментаторам.



