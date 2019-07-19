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«ЛСР» оштрафовали на полмиллиона за сделку с инспектором ДПС

10:58, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Стороны договорились о том, что за бесплатные грузоперевозки полицейский станет покровителем компании.

Компанию «ЛСР. Строительство-Урал» оштрафовали на полмиллиона рублей за сделку со старшим госинспектором ДПС. В 2016 году мужчина предложил сотруднику строительной фирмы не проводить рейды и не составлять протоколы за возможные нарушения, если ему бесплатно перевезут грузы. В итоге работник госавтоинспекции помог «ЛСР» на 60,5 тысячи рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инспектора сняли с должности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Он не сможет работать в правоохранительных органах три года. Компанию «ЛСР. Строительство-Урал» заставили выплатить 500 тысяч рублей.

Напомним, «Группой ЛСР» на Урале управляет депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий. Его компания взяла на себя застройку ВИЗа-Правобережного и территорию у завода ЖБИ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ЛСР, Екатеринбург, ГИБДД, ДПС
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