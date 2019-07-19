Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон
Супрематический крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше начали закатывать в асфальт. Об этом Е1 сообщили читатели. Сейчас работы приостановили и выясняют, кто дал указание сделать это. «Однозначно принято решение восстановить граффити», — сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Организатор фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас сделал работу, Евгений Фатеев подтвердил слова мэрии. Он сказал, что граффити восстановят. Возможно, это сделает сам художник. Руководитель фестиваля уличного искусства Константин Рахманов в разговоре с ЕТВ объяснил: «За два дня до начала работ все было согласовано. Но ничего страшного не произошло. Главное, что вовремя остановили. А работу восстановим», — прокоментировал он.
В администрации Орджоникидзевского района не прокомментировали происходящее. При этом ранее глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко хвалил граффити и писал в Facebook следующее: «Пока я был в отпуске, здесь разместилась работа знаменитого уличного художника Покраса Лампаса. Вполне самобытная работа. Единственный неприятный момент — жара не дала краске хорошо засохнуть — липнет к обуви. Со временем высохнет».
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил коллегам из Znak, что «район по ушам получит».
Там новый зам по благоустройству, решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними.
Напомним, художник из Санкт-Петербурга и 20 волонтеров трудились для «Стенограффии» 6–7 июля. Покрас Лампас объяснял, что его вдохновили четкие линии плитки на площади Первой пятилетки. Она напомнила ему эстетику художественных течений 20 века, поэтому художник решил украсить площадь манифестом Малевича. Он решил, что Уралмашу нужен «сильный, крепкий, русский авангард».
Фото: Stenograffia/Facebook.com, E1.RU