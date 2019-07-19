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Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон

11:45, 19 Июль 2019
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Фото: Е1
Работу в 6,6 тысячи метров каллиграфист сделал для фестиваля «Стенограффия» в начале июля.

Супрематический крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше начали закатывать в асфальт. Об этом Е1 сообщили читатели. Сейчас работы приостановили и выясняют, кто дал указание сделать это. «Однозначно принято решение восстановить граффити», — сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организатор фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас сделал работу, Евгений Фатеев подтвердил слова мэрии. Он сказал, что граффити восстановят. Возможно, это сделает сам художник. Руководитель фестиваля уличного искусства Константин Рахманов в разговоре с ЕТВ объяснил: «За два дня до начала работ все было согласовано. Но ничего страшного не произошло. Главное, что вовремя остановили. А работу восстановим», — прокоментировал он.

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В администрации Орджоникидзевского района не прокомментировали происходящее. При этом ранее глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко хвалил граффити и писал в Facebook следующее: «Пока я был в отпуске, здесь разместилась работа знаменитого уличного художника Покраса Лампаса. Вполне самобытная работа. Единственный неприятный момент — жара не дала краске хорошо засохнуть — липнет к обуви. Со временем высохнет».

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Напомним, художник из Санкт-Петербурга и 20 волонтеров трудились для «Стенограффии» 6–7 июля. Покрас Лампас объяснял, что его вдохновили четкие линии плитки на площади Первой пятилетки. Она напомнила ему эстетику художественных течений 20 века, поэтому художник решил украсить площадь манифестом Малевича. Он решил, что Уралмашу нужен «сильный, крепкий, русский авангард».

Фото: Stenograffia/Facebook.com, E1.RU

Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Администрация Екатеринбурга, площадь Первой Пятилетки, Уралмаш, Стенограффия, граффити, покрас, Екатеринбург
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