Крест Покраса Лампаса на Уралмаше начали закатывать в гудрон

Супрематический крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше начали закатывать в асфальт. Об этом Е1 сообщили читатели. Сейчас работы приостановили и выясняют, кто дал указание сделать это. «Однозначно принято решение восстановить граффити», — сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организатор фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас сделал работу, Евгений Фатеев подтвердил слова мэрии. Он сказал, что граффити восстановят. Возможно, это сделает сам художник. Руководитель фестиваля уличного искусства Константин Рахманов в разговоре с ЕТВ объяснил: «За два дня до начала работ все было согласовано. Но ничего страшного не произошло. Главное, что вовремя остановили. А работу восстановим», — прокоментировал он.