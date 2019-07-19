Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко прокомментировал ситуацию с граффити Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. В разговоре с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым Кравченко объяснил, что заводчане пожаловались ему на плохой пешеходный переход и отметили, что его надо срочно сделать.

На вопрос, почему это с этим нельзя было разобраться раньше, Тимофей Жуков получил ответ: «Так я только вчера там на объезде был и только вчера узнал». По мнению депутата, Екатеринбург не только лишился работы, но и обидел художника. Кроме того, добавился еще один конфликт с администрацией города.