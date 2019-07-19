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Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»

12:15, 19 Июль 2019
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Фото: vk.com/stenograffia
Глава Орджоникидзевского района заявил, что от заводчан поступило много жалоб на плохой пешеходный переход.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко прокомментировал ситуацию с граффити Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. В разговоре с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым Кравченко объяснил, что заводчане пожаловались ему на плохой пешеходный переход и отметили, что его надо срочно сделать.

На вопрос, почему это с этим нельзя было разобраться раньше, Тимофей Жуков получил ответ: «Так я только вчера там на объезде был и только вчера узнал». По мнению депутата, Екатеринбург не только лишился работы, но и обидел художника. Кроме того, добавился еще один конфликт с администрацией города.

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Напомним, крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше начали закатывать в асфальт сегодня утром. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не застал это происшествие, но сказал, что «район получит по ушам». Меньше суток назад глава района Роман Кравченко хвалил работу питерского каллиграфиста и называл ее «вполне самобытной». А сейчас, кажется, изменил свое решение.

Супрематический крест с манифестом Малевича Покрас Лампас нарисовал специально для фестиваля уличного искусства «Стенограффия» 6-7 июля. Разукрасить площадку в 6,6 тысячи метров ему помогли 20 волонтеров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Екатеринбург, Свердловская область , граффити, покрас, уличное искусство, площадь Первой Пятилетки, Уралмаш, Стенограффия
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