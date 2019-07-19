Кравченко объяснил, что крест Лампаса начали закрашивать ради «зебры»
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко прокомментировал ситуацию с граффити Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. В разговоре с депутатом гордумы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым Кравченко объяснил, что заводчане пожаловались ему на плохой пешеходный переход и отметили, что его надо срочно сделать.
На вопрос, почему это с этим нельзя было разобраться раньше, Тимофей Жуков получил ответ: «Так я только вчера там на объезде был и только вчера узнал». По мнению депутата, Екатеринбург не только лишился работы, но и обидел художника. Кроме того, добавился еще один конфликт с администрацией города.
Напомним, крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше начали закатывать в асфальт сегодня утром. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не застал это происшествие, но сказал, что «район получит по ушам». Меньше суток назад глава района Роман Кравченко хвалил работу питерского каллиграфиста и называл ее «вполне самобытной». А сейчас, кажется, изменил свое решение.
Супрематический крест с манифестом Малевича Покрас Лампас нарисовал специально для фестиваля уличного искусства «Стенограффия» 6-7 июля. Разукрасить площадку в 6,6 тысячи метров ему помогли 20 волонтеров.