Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку

13:14, 19 Июль 2019
yvay.jpg
Фото: ЕТВ
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание из-за испорченной работы Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Работу художника обещают восстановить, а всех ответственных — наказать. Возможно, история может закончиться отставкой Романа Кравченко. Он поручил выровнять переход по просьбе работников завода и не подумал про работу.

«Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади — совместный подарок администрации города и команды Стенограффии жителям Орджоникидзевского района». — говорится в сообщении администрации.

Покрас Лампас написал манифест Малевича на площади Первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». Площадку в 6,6 тысячи метров три дня красили 20 волонтеров и сам петербургский художник-каллиграфист. Сегодня, 19 июля, рабочие решили выровнять дорогу и залили ее гудроном. Организатор «Стенограффии» Евгений Фатеев сообщил, что технику вовремя остановили. На историю уже отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал произошедшее возмутительным.
Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Уралмаш, уличное искусство, Стенограффия, отставка, увольнение, покрас, администрация, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Бывшие
События
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
23 июля в 19:30
С
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов