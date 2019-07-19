Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку

Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание из-за испорченной работы Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Работу художника обещают восстановить , а всех ответственных — наказать. Возможно , история может закончиться отставкой Романа Кравченко. Он поручил выровнять переход по просьбе работников завода и не подумал про работу.



