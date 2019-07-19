Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку
13:14, 19 Июль 2019
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание.
Главу Орджоникидзевского района Романа Кравченко срочно вызвали на совещание из-за испорченной работы Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Работу художника обещают восстановить, а всех ответственных — наказать. Возможно, история может закончиться отставкой Романа Кравченко. Он поручил выровнять переход по просьбе работников завода и не подумал про работу.
«Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более, что арт-объект на площади — совместный подарок администрации города и команды Стенограффии жителям Орджоникидзевского района». — говорится в сообщении администрации.
Покрас Лампас написал манифест Малевича на площади Первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». Площадку в 6,6 тысячи метров три дня красили 20 волонтеров и сам петербургский художник-каллиграфист. Сегодня, 19 июля, рабочие решили выровнять дорогу и залили ее гудроном. Организатор «Стенограффии» Евгений Фатеев сообщил, что технику вовремя остановили. На историю уже отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал произошедшее возмутительным.
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