Екатеринбуржцы чаще всего ищут в интернете кроссовки
14:36, 19 Июль 2019
Аналитики проанализировали запросы горожан в поисковиках.
Екатеринбуржцы чаще ищут в интернете кроссовки, фирму Adidas и сандалии. К таким выводам пришли аналитики Avito, которые просмотрели поисковые запросы за второй квартал 2019 года. Как и в первом полугодии 2018 года, запрос «кроссовки» остался неизменным. Если смотреть по полугодиям, то в 2019 году на третьем месте был бренд Zara, в прошлом году — запрос «ботинки».
В первом квартале этого года третью строчку по популярности заняли квартиры, а уже во втором — сандалии. Кроме этих вещей екатеринбуржцы ищут ветровки, велосипеды, туфли, Ecco и кеды. Марка Zara осталась на четвертом месте.
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