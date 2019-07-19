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Екатеринбуржцы чаще всего ищут в интернете кроссовки

14:36, 19 Июль 2019
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Фото: pixabay
Аналитики проанализировали запросы горожан в поисковиках.

Екатеринбуржцы чаще ищут в интернете кроссовки, фирму Adidas и сандалии. К таким выводам пришли аналитики Avito, которые просмотрели поисковые запросы за второй квартал 2019 года. Как и в первом полугодии 2018 года, запрос «кроссовки» остался неизменным. Если смотреть по полугодиям, то в 2019 году на третьем месте был бренд Zara, в прошлом году — запрос «ботинки».

В первом квартале этого года третью строчку по популярности заняли квартиры, а уже во втором — сандалии. Кроме этих вещей екатеринбуржцы ищут ветровки, велосипеды, туфли, Ecco и кеды. Марка Zara осталась на четвертом месте.

Похитители велосипедок
ЕТВ ищет модные тренды на улицах Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, поиск, интернет, аналитика, кроссовки, авито, Свердловская область , Екатеринбург
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