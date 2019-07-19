«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса
15:00, 19 Июль 2019
Роман Кравченко заявил, что пешеходный переход согласовали еще весной, а потом появилось это граффити.
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко назвал кусок асфальта на работе Покраса Лампаса случайностью. По его словам, ремонт пешеходного перехода на площади Первой пятилетки был запланирован на летний период 2019 года. Тогда рисунка в планах еще не было. Но очередь ремонта пришла только сейчас. «Поступили десятки жалоб, что тут невозможно пройти <…> Мы не можем говорить, что человек виновен, если он просто хотел сделать пешеходный переход», — рассказал Кравченко корреспонденту ЕТВ.
Роман Кравченко ведет переговоры с директором «Стенограффии» Евгением Фатеевым. Также ждут решения самого Покраса Лампаса. Манифест Малевича, площадью 6,6 тысячи квадратных метров появился на площади Первой пятилетки в начале июля. Утром рабочие попытались проложить поверх нее асфальт для пешеходного перехода, но после возмущения жителей работу прекратили. На историю уже отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал произошедшее возмутительным.
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