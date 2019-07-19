«Это случайность»: глава Уралмаша оправдался за работу Покраса Лампаса

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко назвал кусок асфальта на работе Покраса Лампаса случайностью. По его словам , ремонт пешеходного перехода на площади Первой пятилетки был запланирован на летний период 2019 года. Тогда рисунка в планах еще не было. Но очередь ремонта пришла только сейчас. « Поступили десятки жалоб , что тут невозможно пройти <…> Мы не можем говорить , что человек виновен , если он просто хотел сделать пешеходный переход», — рассказал Кравченко корреспонденту ЕТВ.



