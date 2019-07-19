Берегите Шипулина! Кандидат в Госдуму отравилась в серовской столовой
18:07, 19 Июль 2019
Ирина Скачкова съела запеканку и оказалась в больнице.
Кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» Ирина Скачкова отравилась во время визита в Серов. По данным местной газеты «Глобус», женщина проголодалась и прохожие посоветовали ей сходить в столовую. Она пообедала запеканкой, но к 17:00 почувствовала себя плохо. В это время она уже уехала в Североуральск.
«Экспертиза покажет причину ухудшения самочувствия. Но хочу отметить, что в том заведении присутствует неприятный запах, мухи. А еще в этой столовой ужасные туалеты», -цитирует Скачкову «Глобус».
Сейчас Скачкова проходит курс лечения в больнице Североуральска. Ей нравятся врачи, но смущает обстановка вокруг — обшарпанные стены. Кандидат планирует пожаловаться в Роспотребнадзор.
Выборы в Госдуму по Серовскому округу продут уже в сентябре. Главным кандидатом на победу считают биатлониста Антона Шипулина, который выдвинут от партии «Единая Россия». Также в выборах участвуют Габбас Даутов (КПРФ), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Дмитрий Зенов («Коммунисты России»), Игорь Рузаков («Зеленые») и Евгения Чудновец (ЛДПР). Т
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