Берегите Шипулина! Кандидат в Госдуму отравилась в серовской столовой

Кандидат в Госдуму от партии « Яблоко» Ирина Скачкова отравилась во время визита в Серов. По данным местной газеты « Глобус», женщина проголодалась и прохожие посоветовали ей сходить в столовую. Она пообедала запеканкой , но к 17:00 почувствовала себя плохо. В это время она уже уехала в Североуральск.





« Экспертиза покажет причину ухудшения самочувствия. Но хочу отметить , что в том заведении присутствует неприятный запах , мухи. А еще в этой столовой ужасные туалеты», -цитирует Скачкову « Глобус».

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Выборы в Госдуму по Серовскому округу продут уже в сентябре. Главным кандидатом на победу считают биатлониста Антона Шипулина , который выдвинут от партии « Единая Россия». Также в выборах участвуют Габбас Даутов ( КПРФ), Алексей Коровкин ( «Справедливая Россия»), Дмитрий Зенов ( «Коммунисты России»), Игорь Рузаков ( «Зеленые») и Евгения Чудновец ( ЛДПР). Т

Сейчас Скачкова проходит курс лечения в больнице Североуральска. Ей нравятся врачино смущает обстановка вокруг — обшарпанные стены. Кандидат планирует пожаловаться в Роспотребнадзор.