Жительница Екатеринбурга скрыла от владельца квартиры десять котов

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Приставам пришлось притвориться сантехниками и под предлогом осмотра труб они все-таки зашли в квартиру , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. И сразу же поняли , почему женщина не хотела пускать наймодателя. Вместе с ней в соцжилье обитали десять котов и 15 собак.





Наймодатель осмотрел квартиру , составил акт. Требования суда были исполнены.

Жительница одной из социальных квартир на улице Восточной никак не соглашалась пустить к себе наймодателя. Тому пришлось обратиться в судпосле чего делом занялись судебные приставы. Но и им сразу попасть в жилье не удалось — добровольно хозяйка на контакт не шла.