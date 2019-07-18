Жительница Екатеринбурга скрыла от владельца квартиры десять котов
09:40, 18 Июль 2019
Любительница животных занимала жилье по договору социального найма.
Жительница одной из социальных квартир на улице Восточной никак не соглашалась пустить к себе наймодателя. Тому пришлось обратиться в суд, после чего делом занялись судебные приставы. Но и им сразу попасть в жилье не удалось — добровольно хозяйка на контакт не шла.
Приставам пришлось притвориться сантехниками и под предлогом осмотра труб они все-таки зашли в квартиру, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. И сразу же поняли, почему женщина не хотела пускать наймодателя. Вместе с ней в соцжилье обитали десять котов и 15 собак.
Наймодатель осмотрел квартиру, составил акт. Требования суда были исполнены.
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Фото: УФССП по Свердловской области
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