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В Свердловскую область придут сильные дожди

08:35, 18 Июль 2019
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Фото: pixabay
МЧС объявило штормовое предупреждение.

Свердловскую область зальет ливнями. В связи с этим сегодня, 18 июля, на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС региона. Спасатели советуют соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

В частности, походы на природу и к воде стоит перенести на другой день. Кроме того, ограничьте время работы на свежем воздухе и на высоких поверхностях, закройте окна и двери балкона, не забывайте соблюдать правила дорожного движения. Если погода ухудшится, а вы будете в это время на улице, найдите укрытие вроде придорожного кафе или заправки. Также можно спрятаться в подъезде, но, главное, не стойте под остановками и рядом с рекламными баннерами. Части этих конструкций могут оторваться из-за ветра. Если вам понадобится помощь, звоните в МЧС по телефону: 101.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , штормовое предупреждение, МЧС, ливень, гроза, туча, Екатеринбург
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