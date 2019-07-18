В Свердловскую область придут сильные дожди

Свердловскую область зальет ливнями. В связи с этим сегодня, 18 июля, на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС региона. Спасатели советуют соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

В частности, походы на природу и к воде стоит перенести на другой день. Кроме того, ограничьте время работы на свежем воздухе и на высоких поверхностях, закройте окна и двери балкона, не забывайте соблюдать правила дорожного движения. Если погода ухудшится, а вы будете в это время на улице, найдите укрытие вроде придорожного кафе или заправки. Также можно спрятаться в подъезде, но, главное, не стойте под остановками и рядом с рекламными баннерами. Части этих конструкций могут оторваться из-за ветра. Если вам понадобится помощь, звоните в МЧС по телефону: 101.

Прогноз погоды в Екатеринбурге на эту неделю читайте здесь.