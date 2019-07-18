В маленьком свердловском городе поставили 16 остановок с Wi-FI
14:19, 18 Июль 2019
Нижняя Тура похвасталась умными комплексами первой в регионе.
В Нижней Туре поставили 16 новых остановок с бесплатными WI-FI и USB-зарядами. Контракт на обновление комплексов администрация города и компания «Мегафон» подписали на выставке «Иннопром» в 2018 году. Оператор как раз искал город с населением меньше 20 тысяч человек, чтобы внедрить технологии «умного города». В новые остановки вмонтированы водонепроницаемые светильники с датчиками освещения. Боковые стены комплекса сделали из антивандального стекла, сообщили в пресс-службе администрации Нижней Туры. Остановки поставили на улицах Говорова, Новая, Малышева, Декабристов, Ильича, Усошина, 40 лет Октября и Ленина.
В Екатеринбурге в рамках подготовки к 300-летию города тоже должны появиться современные остановки. Сейчас в центре висят только электронные табло о прибытии транспорта: частные перевозчики убрали временные комплексы. Когда именно в Екатеринбурге поставят обновленные версии — неизвестно.
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