В маленьком свердловском городе поставили 16 остановок с Wi-FI

В Нижней Туре поставили 16 новых остановок с бесплатными WI-FI и USB-зарядами. Контракт на обновление комплексов администрация города и компания « Мегафон» подписали на выставке « Иннопром» в 2018 году. Оператор как раз искал город с населением меньше 20 тысяч человек , чтобы внедрить технологии « умного города». В новые остановки вмонтированы водонепроницаемые светильники с датчиками освещения. Боковые стены комплекса сделали из антивандального стекла , сообщили в пресс-службе администрации Нижней Туры. Остановки поставили на улицах Говорова , Новая , Малышева , Декабристов , Ильича , Усошина , 40 лет Октября и Ленина.





В Екатеринбурге в рамках подготовки к 300-летию города тоже должны появиться современные остановки. Сейчас в центре висят только электронные табло о прибытии транспорта: частные перевозчики убрали временные комплексы. Когда именно в Екатеринбурге поставят обновленные версии — неизвестно.