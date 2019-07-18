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«Уралмашу нужен авангард»: Покрас Лампас — о работе в Екатеринбурге

18:56, 18 Июль 2019
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Фото: Покрас Лампас в Instagram
Каллиграфист объяснил, почему написал в столице Урала манифест Малевича.
Петербургский художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал, почему решил расписать площадь Первой пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия». По словам художника, его вдохновили четкие линии плитки на Уралмаше. Она напомнила ему эстетику художественных течений начала 20 века, поэтому он и решил написать там манифест Малевича.

«Я тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен сильный, крепкий, русский авангард“. Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге», — написал Покрас Лампас на своей странице в Instagram.

Масштабную работу в 6,6 тысячи метров Лампас сделал в рамках фестиваля уличного искусства«Стенограффия», который проходил с 5 по 7 июля. Три дня 20 человек мели площадь, закатывали валиком, привозили краску.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Стенограффия, покрас
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