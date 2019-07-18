«Уралмашу нужен авангард»: Покрас Лампас — о работе в Екатеринбурге

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« Я тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади , района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том , что Уралмашу нужен „ сильный , крепкий , русский авангард“. Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге», — написал Покрас Лампас на своей странице в Instagram.



