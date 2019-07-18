СУНЦ УрФУ отменит плату для учеников из-за гранта Минобрнауки

Специализированный учебно-научный центр УрФУ потратит грант Минобрнауки в 575,5 миллиона рублей на питание и проживание учеников. Это позволит сделать обучение. «Это позволит отменить высокую родительскую плату, из-за которой многие иногородние не могли себе позволить учиться у нас», — сообщил директор СУНЦ Андрей Мартьянов. Также деньги потратят на проведение олимпиад и турниров для школьников.

До конца 2019 года СУНЦ УрФУ получит 175,5 миллиона рублей и еще по 200 миллионов в 2020 и 2021 году, сообщили в персс-службе центра. В отборе на получение гранта участвовали 17 школ при вузах со всей России. Минорбнауки одобрило заявки четырех лицеев: из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. За три года они получат 2,3 миллиарда рублей.