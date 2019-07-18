Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Новый переход из метро Екатеринбурга в «Гринвич» откроют 22 июля

11:57, 18 Июль 2019
yvayv.jpg
Фото: ЕТВ
Пассажиропоток станции планируют увеличить на 20% за счет магазинов.
Дополнительный вход из торгового центра «Гринвич» на станцию метро «Геологическая» откроют 22 июля. Пассажиры смогут попасть в магазины прямо с платформы, минуя подземный переход на улице Куйбышева. Планируется, что с дополнительный вход позволит увеличить пассажиропоток на 20-25%. Также больше людей должно стать и в самом «Гринвиче». Первых пассажиров начнут поднимать в торговый центр со станции после 13:00.

На строительство перехода «Гринвич» потратил 815 миллионов рублей. На эти деньги построили вестибюль и эскалаторные спуски, задекарировали все мрамором и повесили люстру. Также на станции поставили билетную кассу. Все подробности ЕТВ расскажет и покажет в день открытия.

Семь раз плати, один — живи
Выбираем меньшее из двух зол в решении квартирного вопроса в Екатеринбурге.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Новый переход из метро Екатеринбурга в «Гринвич» откроют 22 июля»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, метро Екатеринбург, метро, ТРЦ, Гринвич, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.
ИЗ ЖИЗНИ «ТОЛСТЯКОВ»
23 июля в 19:30
С
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов