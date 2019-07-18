Новый переход из метро Екатеринбурга в «Гринвич» откроют 22 июля

Дополнительный вход из торгового центра « Гринвич» на станцию метро « Геологическая» откроют 22 июля. Пассажиры смогут попасть в магазины прямо с платформы , минуя подземный переход на улице Куйбышева. Планируется , что с дополнительный вход позволит увеличить пассажиропоток на 20-25%. Также больше людей должно стать и в самом « Гринвиче». Первых пассажиров начнут поднимать в торговый центр со станции после 13:00.





На строительство перехода « Гринвич» потратил 815 миллионов рублей. На эти деньги построили вестибюль и эскалаторные спуски , задекарировали все мрамором и повесили люстру. Также на станции поставили билетную кассу. Все подробности ЕТВ расскажет и покажет в день открытия.



