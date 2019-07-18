Новый переход из метро Екатеринбурга в «Гринвич» откроют 22 июля
11:57, 18 Июль 2019
Пассажиропоток станции планируют увеличить на 20% за счет магазинов.
Дополнительный вход из торгового центра «Гринвич» на станцию метро «Геологическая» откроют 22 июля. Пассажиры смогут попасть в магазины прямо с платформы, минуя подземный переход на улице Куйбышева. Планируется, что с дополнительный вход позволит увеличить пассажиропоток на 20-25%. Также больше людей должно стать и в самом «Гринвиче». Первых пассажиров начнут поднимать в торговый центр со станции после 13:00.
На строительство перехода «Гринвич» потратил 815 миллионов рублей. На эти деньги построили вестибюль и эскалаторные спуски, задекарировали все мрамором и повесили люстру. Также на станции поставили билетную кассу. Все подробности ЕТВ расскажет и покажет в день открытия.
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