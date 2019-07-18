На улице Вайнера в Екатеринбурге две недели будут торговать одеждой

В Екатеринбурге расширят список площадок для проведения сельско-хозяйственных ярмарок. С 1 августа они будут работать на Грибоедова 13, Академика Бардина 21, а также на пересечении Белореченской и Волгоградской. Ярмарки будут работать с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе мэрии. На каждой площадке есть 70 торговых мест. Торговать там смогут не только производители, но и садоводы. Чтобы получить место, им нужно позвонить в центр организации ярмарок по телефону 304-14-15.

Сейчас в Екатеринбурге работают пять сельскохозяйственных ярмарок. Главная — на площади 1905 года. В ближайшие дни на ней презентуют знаменитую Ирбитскую ярмарку. Расширить список решили по просьбам жителей. Также с 12 по 25 августа с 09:00 до 20:00 на улице Вайнера от проспекта Ленина до улицы Попова будет работать сезонная ярмарка одежды.