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На улице Вайнера в Екатеринбурге две недели будут торговать одеждой

12:59, 18 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мэрия расширила список площадок под ямарки. Ждут огородников и не только. 

В Екатеринбурге расширят список площадок для проведения сельско-хозяйственных ярмарок. С 1 августа они будут работать на Грибоедова 13, Академика Бардина 21, а также на пересечении Белореченской и Волгоградской. Ярмарки будут работать с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе мэрии. На каждой площадке есть 70 торговых мест. Торговать там смогут не только производители, но и садоводы. Чтобы получить место, им нужно позвонить в центр организации ярмарок по телефону 304-14-15.

Сейчас в Екатеринбурге работают пять сельскохозяйственных ярмарок. Главная — на площади 1905 года. В ближайшие дни на ней презентуют знаменитую Ирбитскую ярмарку. Расширить список решили по просьбам жителей. Также с 12 по 25 августа с 09:00 до 20:00 на улице Вайнера от проспекта Ленина до улицы Попова будет работать сезонная ярмарка одежды.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, торговля, Вайнера, сад Вайнера, огород, ярмарка, Екатеринбург
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