Леди Гага помогла депутату Госдумы решить проблемы екатеринбуржцев

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин пришел в Instagram Леди Гагикоторый захватили русскоязычные пользователи. Народный избранник оставил комментарий под последней фотографией звездысообщивчто в своеобразном флешмобе участвуют даже депутаты. После этого пользователи вступили с ним в перепискупопросив помощи.», — написал Ионин в ответ.