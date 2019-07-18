Леди Гага помогла депутату Госдумы решить проблемы екатеринбуржцев
13:44, 18 Июль 2019
Дмитрий Ионин присоединился к русскоязычному флешмобу в комментариях звезды.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин пришел в Instagram Леди Гаги, который захватили русскоязычные пользователи. Народный избранник оставил комментарий под последней фотографией звезды, сообщив, что в своеобразном флешмобе участвуют даже депутаты. После этого пользователи вступили с ним в переписку, попросив помощи. «Волшебная сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше. Напишите мне в личку ваши контакты, пожалуйста», — написал Ионин в ответ.
Флешмоб русскоязычных пользователей в Instagram Леди Гаги продолжается несколько дней. Сначала Россияне комментировали предполагаемый роман певицы с Брдли Купером, а потом начали общаться между собой. Екатеринбуржцы записываются в поликлинику на Братьев Быковых и зовут на матчи хоккейного клуба «Автомобилист» в столице Казахстана. ЕТВ их немного изучил. Сейчас под постом Леди Гаги 470 тысяч комментариев.
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