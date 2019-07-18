Кот свердловского депутата дошел до Госдумы
Совет Федерации поддержал идею депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о запрете на онихэктомию [удаление концевых фаланг пальцев вместе с когтями — прим. ЕТВ]. Инициативу одобрили в рамках обсуждения федерального закона «Об ответственном обращении с животными», написал Вегнер в Facebook.
Теперь осталось дождаться решения Государственной думы и президента. «Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой. Вместе доведем благое дело до конца!» — сказал депутат.
Напомним, идею защитить кошек от калечащих операций обсудили в свердловской Заксобрании еще в конце мая. Тогда на заседание комитета по аграрной политике Вячеслав Вегнер пришел в обнимку с котом Зисьманом. Все заседание кот провел на руках у своего хозяина. Коллеги депутата положительно отозвались об отказе от «мягких лапок» и проголосовали за внесение поправок в законодательство.