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Кот свердловского депутата дошел до Госдумы

08:51, 18 Июль 2019
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Фото: pixabay
От российского парламента ждут запрет на «мягкие лапки».

Совет Федерации поддержал идею депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о запрете на онихэктомию [удаление концевых фаланг пальцев вместе с когтями — прим. ЕТВ]. Инициативу одобрили в рамках обсуждения федерального закона «Об ответственном обращении с животными», написал Вегнер в Facebook.

Теперь осталось дождаться решения Государственной думы и президента. «Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой. Вместе доведем благое дело до конца!» — сказал депутат.

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Напомним, идею защитить кошек от калечащих операций обсудили в свердловской Заксобрании еще в конце мая. Тогда на заседание комитета по аграрной политике Вячеслав Вегнер пришел в обнимку с котом Зисьманом. Все заседание кот провел на руках у своего хозяина. Коллеги депутата положительно отозвались об отказе от «мягких лапок» и проголосовали за внесение поправок в законодательство.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , заксобрание, мягкие лапки, кот, животные, Госдума, Вячеслав Вегнер
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