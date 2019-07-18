Южную часть Зеленой Рощи закрыли на реконструкцию

Южную часть парка Зеленая Роща закрыли на реконструкцию. Об этом сообщил урбанист Владимир Злоказов , выступающий против предложенного проекта. Он рассчитывал , что подрядчик « Свердловскавтодор» развернет работы только на стадионе , так как на первом этапе стоит задача создать спортивный кластер. Но забор перекрыл пешеходный маршрут между Хохрякова и аллеей Дворца Спорта. По словам Злоказова , это не только помешает людям , но и не даст контролировать ход работ. В мэрии перекрытия объясняют требованиями безопасности: чтобы посетители парка не попали под строительную технику.



