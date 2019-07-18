Южную часть Зеленой Рощи закрыли на реконструкцию
19:28, 18 Июль 2019
Противники проекта боятся, что не смогут контролировать ход работ.
Южную часть парка Зеленая Роща закрыли на реконструкцию. Об этом сообщил урбанист Владимир Злоказов, выступающий против предложенного проекта. Он рассчитывал, что подрядчик «Свердловскавтодор» развернет работы только на стадионе, так как на первом этапе стоит задача создать спортивный кластер. Но забор перекрыл пешеходный маршрут между Хохрякова и аллеей Дворца Спорта. По словам Злоказова, это не только помешает людям, но и не даст контролировать ход работ. В мэрии перекрытия объясняют требованиями безопасности: чтобы посетители парка не попали под строительную технику.
Противников проекта Зеленой рощи не устраивает предстоящая вырубка деревьев, идеально ровные дорожки и водоотведение. Также они просили разбить детскую площадку и расставить качели на всей протяженности парка. О его предложениях читайте здесь. ЕТВ также делал материал про благоустройство Зеленой рощи и отвечал на вопрос, почему новая концепция может ее убить. Смотрите текст по ссылке.
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