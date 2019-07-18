Из-за избиения подростка в сквере у Драмтеатра завели уголовное дело

Из-за избиения подростка в сквере у Драмтеатра возбудили уголовное дело. 17-летний юноша пришел в парк, чтобы поснимать происходящее на телефон, но его задержали. Как сообщает Telegram-канал «Апология протеста», парень получил перелом костей носа со смещением. Мать подростка рассказывала, что на ее сына напали сотрудники Росгвардии. Именно они, считает женщина, кинули его на асфальт и начали пинать. Из-за травмы юноша был в больнице до 22 мая.

Следственный комитет отказался брать на себя это дело и передал заявление в полицию. «Согласно данным, полученным после проверки, установлено, что в материалах не имеется признаков преступления, подследственных органам Следственного комитета РФ», — ответили в ведомстве. Неделю назад, 10 июля уголовное дело все-таки возбудили. Вчера, 17 июля, подростка признали потерпевшим и опросили. Его интересы представляет адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая. Именно в то утро парк обнесли забором, чтобы начать строительство храма святой Екатерины. Горожане разозлились и вышли на улицы. Несколько дней они окружали забор и скандировали «это наш город!». Во время протестов массово задерживали людей и даже обвиняли их в организации беспорядков. На кого завели уголовное дело, а кто отделался штрафом, смотрите ниже: