Гонщика Карякина встретили овациями в Кольцово

Гонщик Сергей Карякин и его команда Snag Racing вернулись в Екатеринбург после победы в ралли « Шелковый Путь». Соревнования завершились в Китае 16 июля. Экипаж преодолел десять спецучастков на территории трех стран за 31 час пять минут и 40 секунд. В Кольцово гонщика встретили его болельщики , сообщили в пресс-службе аэропорта. Наградой для спортсменов стали продолжительные овации.



