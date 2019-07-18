Гонщика Карякина встретили овациями в Кольцово
14:46, 18 Июль 2019
Екатеринбуржеца поздравили с победой в ралли «Шелковый Путь».
Гонщик Сергей Карякин и его команда Snag Racing вернулись в Екатеринбург после победы в ралли «Шелковый Путь». Соревнования завершились в Китае 16 июля. Экипаж преодолел десять спецучастков на территории трех стран за 31 час пять минут и 40 секунд. В Кольцово гонщика встретили его болельщики, сообщили в пресс-службе аэропорта. Наградой для спортсменов стали продолжительные овации.
Напомним, на «Шелковом пути» удача улыбнулась Карякину не сразу. Гонщик начал лидировать только на третьем этапе соревнований. В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. Механики смогли устранить проблему и екатеринбуржец вырвался вперед.
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