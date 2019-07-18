Фонари в реконструируемом сквере за Оперным театром снова разбили 

В реконструируемом сквере за Оперным театром снова разбили светильники , установленные вдоль дорожки на высоте в один метр. В пресс-службе мэрии сообщили , что сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения , чтобы найти вандалов. Эти же фонари пострадали в майские праздники. Благоустройство сквера около Оперного театра закончится в августе 2019 года. Вице-мэр Алексей Бубнов считает , что подрядчик не успеет выполнить все работы ко Дню города , но контракт обязывает его закончить до сентября.



