Фонари в реконструируемом сквере за Оперным театром снова разбили
18:33, 18 Июль 2019
Вандалы облюбовали низкие светильники еще до завершения работ.
В реконструируемом сквере за Оперным театром снова разбили светильники, установленные вдоль дорожки на высоте в один метр. В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти вандалов. Эти же фонари пострадали в майские праздники. Благоустройство сквера около Оперного театра закончится в августе 2019 года. Вице-мэр Алексей Бубнов считает, что подрядчик не успеет выполнить все работы ко Дню города, но контракт обязывает его закончить до сентября.
Проект реконструкции сквера за Оперным театром стал третьим по итогам голосования жителей Екатеринбурга. В марте одновременно с выборами президента РФ горожанам предложили определить, какие территории должны быть благоустроены в первую очередь. Сквер стал третьим — после двух участков набережной Исети (от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева). Все предстоящие проекты благоустройства ЕТВ подробно разбирал здесь.
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