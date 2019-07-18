59% екатеринбуржцев выбирают автомобили с механикой

Аналитики Avito проанализировали автомобильный рынок и выяснили, что 59,2% екатеринбуржцев выбирают машины с механической коробкой передач. Любителей автоматической коробки на 23,5% меньше. Практически нет спроса среди жителей уральской столицы на вариаторы и роботы. Доля почитателей этих коробок составляет 2,7% и 2,5%.

Несмотря на то, что автомобили с механикой подорожали на 14,2% за год, их покупают чаще, чем другие. Средняя цена таких машин в Екатеринбурге — 354 926 рублей. Самая популярная модель в этой категории — Lada Priora. Больше всего горожанам придется заплатить за автомат. В среднем сейчас он стоит 892 502 рубля. Среди автоматов наиболее популярна Toyota Camry.

В целом по всей России спрос на машины с механической коробкой передач — 65,8%. По спросу на механику в тройку лидеров входят Тольятти (77,6%), Саратов (73,8%), Ижевск (72,7%).