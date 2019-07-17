Водитель тягача протаранил мост на свердловской трассе

Водитель « Белаза» протаранил мост на трассе Богданович — Сухой Лог в полночь 17 июля. За рулем тягача был 28-летний мужчина , работающий на местном предприятии. Он вышел на смену вечером , 16 июля , прошел медицинский осмотр получил одобрение механика. Однако во время рейса он не уследил за поднятием кузова и врезался в опору путепровода , сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Водитель отделался испугом , но сильно повредил мост.





На месте происшествия работает комиссия из представителей ГИБДД и ответственных за содержание трассы. Специалисты проверят состояние моста и оценят стоимость ремонта. На участке организовали реверсивное движение и ограничили въезд для тяжеловесного транспорта.