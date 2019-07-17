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Водитель тягача протаранил мост на свердловской трассе

13:59, 17 Июль 2019
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Фото: Валерий Горелых
На участке организовали реверсивное движение. 
Водитель «Белаза» протаранил мост на трассе Богданович — Сухой Лог в полночь 17 июля. За рулем тягача был 28-летний мужчина, работающий на местном предприятии. Он вышел на смену вечером, 16 июля, прошел медицинский осмотр получил одобрение механика. Однако во время рейса он не уследил за поднятием кузова и врезался в опору путепровода, сообщил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Водитель отделался испугом, но сильно повредил мост.

На месте происшествия работает комиссия из представителей ГИБДД и ответственных за содержание трассы. Специалисты проверят состояние моста и оценят стоимость ремонта. На участке организовали реверсивное движение и ограничили въезд для тяжеловесного транспорта.
Транспортный ад
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мост, ДПС, ГИБДД, Свердловская область , Валерий Горелых
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