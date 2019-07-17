«Ушат помоев»: шансонье Новиков отмылся от дела «Бухты Квинс»
15:00, 17 Июль 2019
Следственный комитет прекратил уголовное преследование музыканта.
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Александра Новикова по делу «Бухты Квинс» из-за отсутствия состава преступления. Об этом бард рассказал на своей странице в Facebook. Теперь музыкант может свободно передвигаться по России и ездить за границу. Свердловская прокуратура четыре раза возвращала дело следствию, указывая на отсутствие доказательной базы. Последнее решение обжаловали в генпрокуратуре, но дело так и не передали в суд.
«Четыре года издевательского следствия, ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе, незаконный арест, арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку», — написал Новиков на своей странице в Facebook.
Следственный комитет также признал право шансонье на реабилитацию и он намерен им воспользоваться, а также найти «фабрикантов». Два года назад Новикова обвинили в хищении средств пайщиков коттеджного поселка«Бухта Квинс». Дома начали строить еще в 2008 году. Однако получив 150 миллионов рублей компания, совладельцем которой до 2013 года также был Александр Новиков, заморозила строительство, а потом и прекратила свою деятельность. Новиков в суде смог доказать, что ничего об этом не знал.
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