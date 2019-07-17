«Ушат помоев»: шансонье Новиков отмылся от дела «Бухты Квинс»

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Александра Новикова по делу « Бухты Квинс» из-за отсутствия состава преступления. Об этом бард рассказал на своей странице в Facebook. Теперь музыкант может свободно передвигаться по России и ездить за границу. Свердловская прокуратура четыре раза возвращала дело следствию , указывая на отсутствие доказательной базы. Последнее решение обжаловали в генпрокуратуре , но дело так и не передали в суд.





« Четыре года издевательского следствия , ушаты помоев и сотни заказных статей в прессе , незаконный арест , арест всего личного имущества и предъявление обвинения заведомо невиновному человеку», — написал Новиков на своей странице в Facebook.





Следственный комитет также признал право шансонье на реабилитацию и он намерен им воспользоваться , а также найти « фабрикантов». Два года назад Новикова обвинили в хищении средств пайщиков коттеджного поселка«Бухта Квинс». Дома начали строить еще в 2008 году. Однако получив 150 миллионов рублей компания , совладельцем которой до 2013 года также был Александр Новиков , заморозила строительство , а потом и прекратила свою деятельность. Новиков в суде смог доказать , что ничего об этом не знал.



