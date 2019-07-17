«Уральские пельмени» и «Последний герой» с Трояновой поборются за ТЭФИ

Шоу «Уральские пельмени» и «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» с екатеринбурженкой Яной Трояновой поборются за ТЭФИ. Оба участника указаны в номинации «Событие телевизионного сезона» на сайте премии.

В списке претендентов на главную премию телесезона самые разные проекты: «Султан моего сердца» от киностудии КИТ, «Шифр» от Sony Pictures Television, «Подкидыш» от Amedia, «Sпарта» от «Среда и Ко», «КОП» и третий сезон «Мажора» от «Среды», «Я стесняюсь своего тела» от «ТВ Сервис», запуск первого сезона нового эфирного федерального канала «Супер» от «Супер Продакшн», «Лучше, чем люди» от Yellow, шестой сезон «Молодежки» от Art Pictures Vision, «Москва. Кремль. Путин» от ВГТРК, «Мама» от студии 2В, «Чемпионат мира по футболу 2018» от Первого канала и другие. Всего в перечне 25 номинантов.

Напомним, ЕТВ тоже получал ТЭФИ. Последняя награда была в 2018 году. Тогда наш программа «Сумма за неделю» победила в номинации «Лучшая еженедельная информационно-аналитическая программа».