Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Уральские пельмени» и «Последний герой» с Трояновой поборются за ТЭФИ

14:59, 17 Июль 2019
uralskie_pelmeni_logo.jpg
Фото: Александр Осипов
Шоу участвуют в номинации «Событие телевизионного сезона».

Шоу «Уральские пельмени» и «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» с екатеринбурженкой Яной Трояновой поборются за ТЭФИ. Оба участника указаны в номинации «Событие телевизионного сезона» на сайте премии.

В списке претендентов на главную премию телесезона самые разные проекты: «Султан моего сердца» от киностудии КИТ, «Шифр» от Sony Pictures Television, «Подкидыш» от Amedia, «Sпарта» от «Среда и Ко», «КОП» и третий сезон «Мажора» от «Среды», «Я стесняюсь своего тела» от «ТВ Сервис», запуск первого сезона нового эфирного федерального канала «Супер» от «Супер Продакшн», «Лучше, чем люди» от Yellow, шестой сезон «Молодежки» от Art Pictures Vision, «Москва. Кремль. Путин» от ВГТРК, «Мама» от студии 2В, «Чемпионат мира по футболу 2018» от Первого канала и другие. Всего в перечне 25 номинантов.

Напомним, ЕТВ тоже получал ТЭФИ. Последняя награда была в 2018 году. Тогда наш программа «Сумма за неделю» победила в номинации «Лучшая еженедельная информационно-аналитическая программа».

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Уральские пельмени» и «Последний герой» с Трояновой поборются за ТЭФИ»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, ТЭФИ, Уральские пельмени, Последний герой, Свердловская область , шоу, награда, Яна Троянова
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Анатомия шутки. Какой ей быть, чтобы жить
Городские истории
Анатомия шутки. Какой ей быть, чтобы жить
Актер и креативный продюсер «Уральских пельменей» Александр Попов раскрыл секрет создания смешных номеров.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Вера Павлова. Недетские стихи!
17 июля в 19:30
С Вера Павлова
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.