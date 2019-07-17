Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Улицу Героев России в Екатеринбурге продолжат строить спустя 10 лет

16:06, 17 Июль 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Администрация города наконец договорилась о закрытии станции «Свердловск — Товарный»
Мэрия Екатеринбурга вернется к строительству улицы Европейской, которую позже переименовали в Героев России. Проект разработали еще в 2010 году: она должна была стать кратчайшим путем на ВИЗ и в сторону Серовского тракта. Первый участок протянулся до пересечения с улицей Челюскинцев, но потом строители уперлись в станцию «Свердловск — Товарный».

Администрация просила СвЖД вынести объекты из центра на окраины, но переговоры растянулись на десять лет. Постановление о закрытии станции «Свердловск — Товарный» подписали только 10 июля 2019 года. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. Сейчас готовится проектная документация для строительства дороги.
Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему мэрия виновата в том, что горожане не хотят ездить на автобусах.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Улицу Героев России в Екатеринбурге продолжат строить спустя 10 лет»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, строительство, дорога, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
19 июля в 19:00
С Александр Давыдов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.