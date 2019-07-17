Улицу Героев России в Екатеринбурге продолжат строить спустя 10 лет

Мэрия Екатеринбурга вернется к строительству улицы Европейской , которую позже переименовали в Героев России. Проект разработали еще в 2010 году: она должна была стать кратчайшим путем на ВИЗ и в сторону Серовского тракта. Первый участок протянулся до пересечения с улицей Челюскинцев , но потом строители уперлись в станцию « Свердловск — Товарный».



