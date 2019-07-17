Улицу Героев России в Екатеринбурге продолжат строить спустя 10 лет
16:06, 17 Июль 2019
Администрация города наконец договорилась о закрытии станции «Свердловск — Товарный»
Мэрия Екатеринбурга вернется к строительству улицы Европейской, которую позже переименовали в Героев России. Проект разработали еще в 2010 году: она должна была стать кратчайшим путем на ВИЗ и в сторону Серовского тракта. Первый участок протянулся до пересечения с улицей Челюскинцев, но потом строители уперлись в станцию «Свердловск — Товарный».
Администрация просила СвЖД вынести объекты из центра на окраины, но переговоры растянулись на десять лет. Постановление о закрытии станции «Свердловск — Товарный» подписали только 10 июля 2019 года. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. Сейчас готовится проектная документация для строительства дороги.
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