Свердловскую больницу заставили повесить таблички со шрифтом Брайля

Судебные приставы заставили администрации детской поликлиники , городской больницы и центра социального обслуживания населения в Сухом Логу повесить информацию об учреждениях , написанную шрифтом Брайля. Это необходимо для того , чтобы маломобильные группы населения могли комфортно перемещаться по городу , сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Руководителям учреждений рассказали , что им грозит уголовная и административная ответственность , если они не разместят таблички со шрифтом Брайля. Тогда они сделали тактильные элементы на входе зданий , а также в фойе. Таблички выполнили рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне.



