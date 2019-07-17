Свердловскую больницу заставили повесить таблички со шрифтом Брайля
10:57, 17 Июль 2019
В городах продолжают создавать комфортную среду для маломобильного населения.
Судебные приставы заставили администрации детской поликлиники, городской больницы и центра социального обслуживания населения в Сухом Логу повесить информацию об учреждениях, написанную шрифтом Брайля. Это необходимо для того, чтобы маломобильные группы населения могли комфортно перемещаться по городу, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Руководителям учреждений рассказали, что им грозит уголовная и административная ответственность, если они не разместят таблички со шрифтом Брайля. Тогда они сделали тактильные элементы на входе зданий, а также в фойе. Таблички выполнили рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне.
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