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Свердловскую больницу заставили повесить таблички со шрифтом Брайля

10:57, 17 Июль 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
В городах продолжают создавать комфортную среду для маломобильного населения.
Судебные приставы заставили администрации детской поликлиники, городской больницы и центра социального обслуживания населения в Сухом Логу повесить информацию об учреждениях, написанную шрифтом Брайля. Это необходимо для того, чтобы маломобильные группы населения могли комфортно перемещаться по городу, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Руководителям учреждений рассказали, что им грозит уголовная и административная ответственность, если они не разместят таблички со шрифтом Брайля. Тогда они сделали тактильные элементы на входе зданий, а также в фойе. Таблички выполнили рельефно-точечным шрифтом на контрастном фоне.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , УФССП по Свердловской области, Сухой Лог, приставы, шрифт Брайля, больница
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