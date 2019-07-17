Свердловская власть расщедрилась на 1500 рублей лучшим учителям

Свердловское Заксобрание обсудит доплаты заслуженным врачам и учителям региона. Вопрос планируют поднять на ближайшем заседании, которое состоится во вторник, 23 июля. Законопроект о дополнительных выплатах внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Надбавку смогут получать работники, которые имеют звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Народный учитель Российской Федерации», сообщили ЕТВ в пресс-службе Заксобрания Свердловской области. На Среднем Урале такими регалиями обладают 140 медработников и 172 педагога. Самое высокое звание «Народный учитель Российской Федерации» есть у троих свердловчан.

Ежемесячная доплата заслуженным учителям и врачам составит 1000 рублей, народным педагогам — 1500 рублей. Они смогут получать деньги независимо от того, работают ли сейчас или отдыхают на пенсии.