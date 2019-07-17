Свердловчанин заплатит 200 тысяч за преждевременно срубленные сосны
13:03, 17 Июль 2019
Мужчина соврал работникам, что они ничего не нарушают.
В Феврале 2019 года житель Волчанска отдал бригаде лесорубов приказ заготовить 54 кубометра древесины. Они вырубили двести сосен и берез на территории Карпинского лесничества, хотя сроки заготовки прошли две недели назад. Руководитель бригады заявил рабочим, что разрешение получено, поэтому никто ничего не заподозрил, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ущерб лесному фонду оценили в 292 тысячи рублей. Мужчину обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Во время расследования лесоруб вернул лесничеству часть суммы. Теперь ему придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей.
В феврале житель Нижнесергинского района спилил шесть берез на территории Михайловского лесничества. Через пару дней вернулся за деревьями на тракторе и увез их покупателю. Лесничие заметили пеньки и обратились в полицию. За незаконную рубку мужчине назначили 240 часов обязательных работ и конфисковали орудия преступления — бензопилу и трактор.
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