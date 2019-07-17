Свердловчанин заплатит 200 тысяч за преждевременно срубленные сосны

В Феврале 2019 года житель Волчанска отдал бригаде лесорубов приказ заготовить 54 кубометра древесины. Они вырубили двести сосен и берез на территории Карпинского лесничества , хотя сроки заготовки прошли две недели назад. Руководитель бригады заявил рабочим , что разрешение получено , поэтому никто ничего не заподозрил , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ущерб лесному фонду оценили в 292 тысячи рублей. Мужчину обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Во время расследования лесоруб вернул лесничеству часть суммы. Теперь ему придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей.





В феврале житель Нижнесергинского района спилил шесть берез на территории Михайловского лесничества. Через пару дней вернулся за деревьями на тракторе и увез их покупателю. Лесничие заметили пеньки и обратились в полицию. За незаконную рубку мужчине назначили 240 часов обязательных работ и конфисковали орудия преступления — бензопилу и трактор.

