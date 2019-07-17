Создатель паблика «Екатеринбург» обратился с претензией к Высокинскому
Smm-специалист Кирилл Костин направил повторный запрос в администрацию Екатеринбурга, в котором задал мэру Высокинскому несколько вопросом. После того, как у Костина забрали паблик «Екатеринбург» с 90 тысячами подписчиков, Кирилл пытался урегулировать конфликт.
Проект во «ВКонтакте», который создал и бесплатно администрировал на протяжении шести лет Костин, насчитывает более 90 тысяч подписчиков. «Суть договоренности [с мэрией — прим. ЕТВ] состояла в том, что в группе используются материалы и статьи мэрии, в частности материалы с сайтов ekburg.ru и екатеринбург.рф. Для меня этот проект являлся затратным и не приносил прибыли, являлся сугубо социальным», — рассказывает Кирилл Костин. Новая команда администрации лишила smm-специалиста прав на страницу. После чего он обратился с предложением вернуть ему группу «Екатеринбург», но забрать верификационную галочку для сообщества администрации города.
Ответ, который получил Костин от пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчан, его не устроил: «Соблюли формальность и что-то там мне отписали. Причем ответа на мое конкретно сформулированное предложение не поступило. Либо я чего-то не знаю, либо так делать по закону об обращениях в органы власти вообще нельзя. Встречаться с Рединым [глава департамента информационной политики мэрии — прим. ЕТВ], который, как я понимаю, сам участвовал в отъеме группы, пока смысла не вижу».
В повторном обращении на имя Александра Высокинского Кирилл Костин задает мэру несколько вопросов. В частности, видел ли глава города первое письмо и «какие права имеет администрация Екатеринбурга на группу „Екатеринбург“ „ВКонтакте“ хотя никогда не расходовала средств на ее ведение и продвижение».
«Александр Геннаьевич, речь идет о проекте, которым я занимался шесть лет. Группа „Екатеринбурга“ — ценный информационный ресурс, что подтверждается „повышенным интересом“ ваших сотрудников к ней. В связи с этим прошу уделить моему обращению несколько минут вашего времени и дать ответ по существу заданных вопросов», — заканчивает свое обращение Костин.