Создатель паблика «Екатеринбург» обратился с претензией к Высокинскому

Smm-специалист Кирилл Костин направил повторный запрос в администрацию Екатеринбурга, в котором задал мэру Высокинскому несколько вопросом. После того, как у Костина забрали паблик «Екатеринбург» с 90 тысячами подписчиков, Кирилл пытался урегулировать конфликт.

Проект во «ВКонтакте», который создал и бесплатно администрировал на протяжении шести лет Костин, насчитывает более 90 тысяч подписчиков. «Суть договоренности [с мэрией — прим. ЕТВ] состояла в том, что в группе используются материалы и статьи мэрии, в частности материалы с сайтов ekburg.ru и екатеринбург.рф. Для меня этот проект являлся затратным и не приносил прибыли, являлся сугубо социальным», — рассказывает Кирилл Костин. Новая команда администрации лишила smm-специалиста прав на страницу. После чего он обратился с предложением вернуть ему группу «Екатеринбург», но забрать верификационную галочку для сообщества администрации города.