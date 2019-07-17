Шипулин рассказал, как согрел мужчину на Конжаке
12:31, 17 Июль 2019
Биатлонист и кандидат в Госдуму стал блогером.
Биатлонист и кандидат в Госдуму Антон Шипулин опубликовал на своем Youtube-канале блог об участии в горном марафоне на Конжаке. Первые километры спортсмен бежал вместе с лидерами, но потом решил пообщаться с людьми и посмотреть красоты. Участники марафона даже успели сделать с ним фото.
Шипулин останавливался на пунктах с едой, пил чай и ел бутерброды с салом. На 16-м километре он заметил мужчину, который кричал от боли. Оказалось, что у него свело ноги. В течение 20 минут ему не становилось легче. Шипулин и его друзья пытались размять ему мышцы, кололи булавкой, поили водой, но ничего не помогало. Когда биатлонист попытался вытянуть мышцу, человек потерял сознание. Шипулин и четыре других участника взяли пострадавшего на руки и спустили его с горы до ближайшего остановочного пункта. Там их встретили спасатели.
Шипулин продолжил марафон, но на вершине столкнулся с другой проблемой — там было холодно, всего 5-6 градусов выше ноля, моросил дождь, дул сильный ветер. На этом участке он встретил мужчину, одетого только в шорты и футболку «Вижу, подходит мужичок. Говорить почти не может, его сводит от холода. Одели на него термобелье. Я его пытался согреть: обтирал руки, спину, живот». Когда участник пришел в себя, то продолжил марафон и смог подняться на вершину и вернуться на финиш.
«Желаю каждому испытать чувство удовлетворения. Это маленький геройский поступок», — заключил Шипулин.
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