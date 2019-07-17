Шипулин рассказал, как согрел мужчину на Конжаке 

Биатлонист и кандидат в Госдуму Антон Шипулин опубликовал на своем Youtube-канале блог об участии в горном марафоне на Конжаке. Первые километры спортсмен бежал вместе с лидерами , но потом решил пообщаться с людьми и посмотреть красоты. Участники марафона даже успели сделать с ним фото.





Шипулин останавливался на пунктах с едой , пил чай и ел бутерброды с салом. На 16-м километре он заметил мужчину , который кричал от боли. Оказалось , что у него свело ноги. В течение 20 минут ему не становилось легче. Шипулин и его друзья пытались размять ему мышцы , кололи булавкой , поили водой , но ничего не помогало. Когда биатлонист попытался вытянуть мышцу , человек потерял сознание. Шипулин и четыре других участника взяли пострадавшего на руки и спустили его с горы до ближайшего остановочного пункта. Там их встретили спасатели.





Шипулин продолжил марафон , но на вершине столкнулся с другой проблемой — там было холодно , всего 5-6 градусов выше ноля , моросил дождь , дул сильный ветер. На этом участке он встретил мужчину , одетого только в шорты и футболку « Вижу , подходит мужичок. Говорить почти не может , его сводит от холода. Одели на него термобелье. Я его пытался согреть: обтирал руки , спину , живот». Когда участник пришел в себя , то продолжил марафон и смог подняться на вершину и вернуться на финиш.



