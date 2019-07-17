Садоводы ВИЗа могут остаться без земли

Садоводы, чьи участки расположены в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, могут остаться без земли. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

В приложениях к постановлению есть перечень участков, которые чиновники хотят изъять для муниципальных нужд и отнести к территориям общего пользования. В этот список попали 543 адреса в коллективных садах № 1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», «Ветеранов войны и труда», «Старых Большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист». Кроме того, у администрации есть еще один перечень земель, которые предполагают резервировать или изымать. Туда вошли 54 участка в «Уралэнергоремонте», «Пенсионеров-1» и уже названных «Зеленом острове» и «Цветмете».