Садоводы ВИЗа могут остаться без земли
Садоводы, чьи участки расположены в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, могут остаться без земли. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории в пределах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
В приложениях к постановлению есть перечень участков, которые чиновники хотят изъять для муниципальных нужд и отнести к территориям общего пользования. В этот список попали 543 адреса в коллективных садах № 1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», «Ветеранов войны и труда», «Старых Большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист». Кроме того, у администрации есть еще один перечень земель, которые предполагают резервировать или изымать. Туда вошли 54 участка в «Уралэнергоремонте», «Пенсионеров-1» и уже названных «Зеленом острове» и «Цветмете».
Ранее территорию на ВИЗе-Правобережном берегли для ЭКСПО-2025. После того, как Екатеринбург проиграл борьбу за ЭКСПО, мэр Александр Высокинский и губернатор Евгений Куйвашев говорили, что на этом месте будут квартиры. В качестве застройщика выбрали «Группу ЛСР». Ожидается, что на ВИЗе-Правобережном построят 580 тысяч квадратных метров жилья. Проектирование уже идет.
Также чиновники планировали задействовать ВИЗ-Правобережный для Универсиады-2023, но отказались от этой затеи и перенесли соревнования в Новокольцовский. Накануне глава региона Евгений Куйвашев объяснил, что на изъятие земельных участков ушло бы слишком много времени, а в Новокольцовском уже выкупили землю. Кроме того, там есть тепло, газ и электричество.