Прокуратура судится с мэрией Екатеринбурга из-за фонарей

Прокуратура заставила администрацию Екатеринбурга установить фонари на улицах Ковыльная и Базальтовая. Из сообщений в СМИ ведомство узнало, что по этим улицам небезопасно ходить и ездить. Прокурор проверил их и убедился в том, что уличное освещение на Ковыльной и Базальтовой не обустроено. Ранее ГИБДД уже обращала внимание на нарушение, но мэрия Екатеринбурга игнорировала замечания.

Иск в адрес администрации направили в Чкаловский районный суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Теперь стороны ждут решения.