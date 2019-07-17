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Прокуратура судится с мэрией Екатеринбурга из-за фонарей

15:57, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay
Работники ведомства посчитали, что на улицах Ковыльная и Базальтовая слишком темно и это опасно.

Прокуратура заставила администрацию Екатеринбурга установить фонари на улицах Ковыльная и Базальтовая. Из сообщений в СМИ ведомство узнало, что по этим улицам небезопасно ходить и ездить. Прокурор проверил их и убедился в том, что уличное освещение на Ковыльной и Базальтовой не обустроено. Ранее ГИБДД уже обращала внимание на нарушение, но мэрия Екатеринбурга игнорировала замечания.

Иск в адрес администрации направили в Чкаловский районный суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Теперь стороны ждут решения.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Администрация Екатеринбурга, суд, прокуратура Свердловской области, фонари, Свердловская область , Екатеринбург
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