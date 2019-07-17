Прокуратура судится с мэрией Екатеринбурга из-за фонарей
15:57, 17 Июль 2019
Работники ведомства посчитали, что на улицах Ковыльная и Базальтовая слишком темно и это опасно.
Прокуратура заставила администрацию Екатеринбурга установить фонари на улицах Ковыльная и Базальтовая. Из сообщений в СМИ ведомство узнало, что по этим улицам небезопасно ходить и ездить. Прокурор проверил их и убедился в том, что уличное освещение на Ковыльной и Базальтовой не обустроено. Ранее ГИБДД уже обращала внимание на нарушение, но мэрия Екатеринбурга игнорировала замечания.
Иск в адрес администрации направили в Чкаловский районный суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Теперь стороны ждут решения.
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