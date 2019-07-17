Прокуратура добилась реставрации Кушвинского чугунолитейного завода, здание которого является объектом культурного наследия. Ведомство провело проверку и выяснило, что постройку необходимо ремонтировать. Собственников нежилых помещений заставили отреставрировать здание через суд. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, они должны сделать это до 1 января 2022 года.

Правильное название памятника культурного наследия — дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 1848–1852 годах жил инженер металлург П. М. Обухов. ЕТВ ездил в Кушву, чтобы узнать историю предприятия получше. Почему гору там назвали Благодатью и как пережил завод 20 век, читайте в нашей статье.