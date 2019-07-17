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Полицейские нашли пятерых пропавших мальчиков возле ТЦ «Дирижабль»

11:19, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay
Дети объяснили, что хотели развлечься, поэтому ушли из социально-реабилитационного центра.

Полиция Екатеринбурга нашла пятерых мальчиков, которые ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в понедельник, 15 июля. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребят обнаружили у торгового центра «Дирижабль» на Шварца.

Мальчиков передали законным представителям. На вопрос, почему они ушли из социально-реабилитационного центра, ребята ответили, что хотели развлечься.

Напомним, с субботы работники МВД ищут 15-летнюю Светлану Сунгурову. Девочка ушла из дома в четверг, 11 июля, и не вернулась. Приметы школьницы вы можете посмотреть здесь.

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Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , пропали дети, УМВД по Екатеринбургу, дети, Екатеринбург
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