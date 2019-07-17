Полицейские Екатеринбурга поймали липовую экс-чиновницу

Полицейские Екатеринбурга поймали Анну Соколову, которая притворилась экс-чиновницей администрации города и обманула 55 человек. Женщина предлагала малоимущим и многодетным семьям ускорить их постановку в очередь на квартиру и брала за это деньги. Екатеринбурженка приводила пострадавших от обмана к кабинетам комитета по жилищной политике, называла фамилии чиновников, которые с ней в доле, но общаться напрямую с ними запрещала.

Чтобы заплатить мошеннице, малоимущие и многодетные семьи влезали в кредиты, подписывали фиктивные бумаги и слушали несуществующие факты. Также Соколова предлагала знакомым льготные путевки в детские оздоровительные лагеря за полцены, но их никто так и не увидел.

На екатеринбурженку завели уголовное дело и взяли с нее подписку о невыезде. Если она обманула и вас, звоните в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-09, 294-14-94 или 02.