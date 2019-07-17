Ночной крестный ход Царских дней собрал 60 тысяч верующих

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В 2018 году царский крестный ход до Ганиной Ямы собрал сто тысяч паломников со всего мира. Тогда прошло ровно сто лет с момента гибели царской семьи. Колонну возглавлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главу Русской православной церкви ждут в Екатеринбурге и в 2023 году , когда Екатеринбург будет отмечать 300 лет со дня его основания.

Ночной крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы собрал 60 тысяч человек. Такие данные представили в пресс-службе екатеринбургской епархии. Путь колонны повторял маршрутпо которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи из дома инженера Ипатьева. Паломники отправились в путь в 2:30сразу после главного богослужения Царских дней — ночной божественной литургии. На ней присутствовали вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романовагубернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.