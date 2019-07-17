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На свердловском Сабантуе разыграют кобылу Герду и автомобиль

16:58, 17 Июль 2019
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Фото: pixabay
Организаторы ждут 20 тысяч участников.

В загородном клубе «Белая лошадь» 20 июня проведут областной национальный праздник Сабантуй. Организаторы ждут 20 тысяч участников среди которых будут представители власти Башкортостана и Татарстана и Свердловской области. На площадке пройдут соревнования по борьбе кореш. Победитель турнира получит звание сильнейшего батыра и автомобиль, сообщили в департаменте информполитики региона. В рамках праздника также проведут лошадиные скачки. Их победитель получит главный символ соревнований — кобылу Герду.

Лучший из ста участников спортивных состязаний выиграет живого барана. В призовой фонд также входят сертификаты загородных клубов, ноутбук, планшеты, смартфоны, а также билеты на матч футбольного клуба «Урал», который состоится уже 21 июля. На празднике будут работать и национальные подворья с костюмами, сувенирами и едой.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, лошадь, Сабантуй, Свердловская область , Екатеринбург
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