На конгресс-холл, в котором выступил Путин, потратят еще 750 миллионов

Депутаты свердловского Заксобрания предварительно одобрили увеличение уставного капитала « Уральского выставочного центра» на 751,6 миллиона рублей. Деньги в период до 2021 года потратят на капитальное строительство конгресс-центра , который сдали в эксплуатацию месяц назад. Окончательные изменения в программу управления госсобственностью депутаты должны утвердить на заседании 23 июля. С учетом 2018 года на строительство конгресс-центра потратили 6,25 миллиарда рублей из бюджета Свердловской области.



