На конгресс-холл, в котором выступил Путин, потратят еще 750 миллионов
20:07, 17 Июль 2019
За два года на строительство площадки выделили шесть миллиардов.
Депутаты свердловского Заксобрания предварительно одобрили увеличение уставного капитала «Уральского выставочного центра» на 751,6 миллиона рублей. Деньги в период до 2021 года потратят на капитальное строительство конгресс-центра, который сдали в эксплуатацию месяц назад. Окончательные изменения в программу управления госсобственностью депутаты должны утвердить на заседании 23 июля. С учетом 2018 года на строительство конгресс-центра потратили 6,25 миллиарда рублей из бюджета Свердловской области.
Конгресс-холл планируют задействовать в выставке «Иннопром» российско-китайском ЭКСПО в 2020 году. Также на площадке могут провести соревнования универсиады 2023 года. Первым деловым мероприятием в новом конгресс-центре стал саммит производства и индустриализации GMIS, на котором выступил президент Владимир Путин.
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