На главное богослужение Царских дней приехал потомок Романовых
02:51, 17 Июль 2019
На ночной литургии присутствали Ольга Куликовская-Романова, губернатор Куйвашев и мэр Высокинский.
На площадке перед Храмом-на-Крови провели ночную божественную литургию. Главное богослужение Царских дней, посвященных 101 — летию со дня гибели императора Николая II и его семьи, началось за полчаса до полуночи и завершилось к двум часам ночи 17 июля. Его возглавили десять архипастырей из Свердловской и Челябинской области, а также митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
На богослужение приехала Ольга Куликовская-Романова — вдова родного племянника императора Николая II Тихона Куликовского-Романова. Она призвала осмыслить преступление, которое было совершено 101 год назад. На литургию также приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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Фото в тексте: ЕТВ
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