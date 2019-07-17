На главное богослужение Царских дней приехал потомок Романовых

На площадке перед Храмом-на-Крови провели ночную божественную литургию. Главное богослужение Царских дней , посвященных 101 — летию со дня гибели императора Николая II и его семьи , началось за полчаса до полуночи и завершилось к двум часам ночи 17 июля. Его возглавили десять архипастырей из Свердловской и Челябинской области , а также митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.



