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Мэрия пообещала закопать проспект Ленина ко Дню города

17:44, 17 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Подрядчик хотел как лучше. Но это не точно.

Сквер за Оперным театром могут не успеть реконструировать ко Дню города. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. По его словам, подрядчик все равно должен завершить работы до сентября. Параллельно на проспекте Ленина перекладывают плитку, которая лежала с 2003 года и меняют бордюры. Подрядчик снял асфальт с пешеходных дорожек по обе стороны улицы, после чего темпы работ резко снизились.

«Подрядчик действовал из лучших побуждений: хотел сделать побыстрее и раскопал все, что мог. Но улица стала совершенно другая. Будем стараться подрядчика принудить выполнить все работы к Дню города», — рассказал Алексей Бубнов.

Он добавил, что контролировать работу подрядчика мэрия может только юридическими способами.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему мэрия виновата в том, что горожане не хотят ездить на автобуса.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Оперный театр, проспект Ленина, благоустройство, Екатеринбург
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