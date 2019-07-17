Мэрия пообещала закопать проспект Ленина ко Дню города

Сквер за Оперным театром могут не успеть реконструировать ко Дню города. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. По его словам, подрядчик все равно должен завершить работы до сентября. Параллельно на проспекте Ленина перекладывают плитку, которая лежала с 2003 года и меняют бордюры. Подрядчик снял асфальт с пешеходных дорожек по обе стороны улицы, после чего темпы работ резко снизились.

«Подрядчик действовал из лучших побуждений: хотел сделать побыстрее и раскопал все, что мог. Но улица стала совершенно другая. Будем стараться подрядчика принудить выполнить все работы к Дню города», — рассказал Алексей Бубнов.

Он добавил, что контролировать работу подрядчика мэрия может только юридическими способами.