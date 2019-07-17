Екатеринбурженка вернула через суд 13 миллионов за Tesla

Екатеринбурженка отсудила у Moscow Tesla Club 13 миллионов рублей за иномарку. В апреле 2018 года она купила автомобиль Tesla Model X 100D, но в августе у машины перестал работать один электронный ключ. В сентябре отказал и второй. Хозяйка автомобиля направила в магазин претензию, на что ей предложили исправить все, но в Берлине на заводе-изготовителе за свой счет. Переписка с продавцами длилась долго, и срок устранения недостатка был нарушен. Екатеринбурженка потребовала вернуть деньги, но компания проигнорировала ее слова.

Тогда женщина подала иск в Октябрьский районный суд. Ответчик обвинил в неисправности ключей покупательницу, но этот довод отклонили, потому что фирма провела экспертизу без ее присутствия и после отказа истца от договора. Хозяйке Tesla присудили 13 миллионов рублей за автомобиль. Компании Moscow Tesla Club назначили штраф в 6,6 миллиона и также обязали возместить расходы на госпошлину в 60 тысяч, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ответчик подал апелляцию, но вторая инстанция оставила решение без изменений.