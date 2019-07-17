Екатеринбуржец расплатился квадратными метрами за долг в 700 тысяч
12:57, 17 Июль 2019
Предприниматель забыл про налоги и взносы за капремонт.
Предприниматель из Екатеринбурга лишился помещения из-за долга в 700 тысяч рублей. Мужчина не платил налоги и взносы за капитальный ремонт, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Поэтому приставы приехали к бизнесмену и арестовали его нежилое имущество площадью 408 квадратных метров.
Если должник не погасит долг в кратчайшие сроки, его помещение передадут оценщикам и пустят с молотка на торгах Росимущества.
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