Екатеринбуржец расплатился квадратными метрами за долг в 700 тысяч

Предприниматель из Екатеринбурга лишился помещения из-за долга в 700 тысяч рублей. Мужчина не платил налоги и взносы за капитальный ремонт, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Поэтому приставы приехали к бизнесмену и арестовали его нежилое имущество площадью 408 квадратных метров.

Если должник не погасит долг в кратчайшие сроки, его помещение передадут оценщикам и пустят с молотка на торгах Росимущества.