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Екатеринбуржец расплатился квадратными метрами за долг в 700 тысяч

12:57, 17 Июль 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Предприниматель забыл про налоги и взносы за капремонт.

Предприниматель из Екатеринбурга лишился помещения из-за долга в 700 тысяч рублей. Мужчина не платил налоги и взносы за капитальный ремонт, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Поэтому приставы приехали к бизнесмену и арестовали его нежилое имущество площадью 408 квадратных метров.

Если должник не погасит долг в кратчайшие сроки, его помещение передадут оценщикам и пустят с молотка на торгах Росимущества.

Транспортный ад
Авторская колонка о том, почему екатеринбуржцы не хотят ездить на общественном транспорте.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, арест, долги, предприниматель, приставы, Свердловская область , Екатеринбург
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